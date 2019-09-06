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هاليفاكس: ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة بـ4 أشهر

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هاليفاكس: ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة بـ4 أشهر هاليفاكس: ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة بـ4 أشهر

مباشر: ارتفعت المنازل في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة في 4 أشهر وذلك على أساس سنوي.

وكشفت بيانات مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في المملكة المتحدة اليوم الجمعة أنه ارتفع بنحو 1.8 بالمائة في أغسطس/آب على أساس سنوي، مقابل 1.5 بالمائة في يوليو/تموز.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنازل لدى بريطانيا بنحو 0.3 بالمائة خلال أغسطس/آب الماضي، وهي وتيرة أقل من المسجلة في الشهر السابق له عند 0.4 بالمائة.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن أسعار المنازل في بريطانيا سترتفع بنحو 0.2 بالمائة على أساس شهري.

وأوضحت بيانات "هاليفاكس" أن متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة سجل مستوى 233,54 ألف جنيه إسترليني في الشهر الماضي, مقابل مستوى 232.87 ألف جنيه إسترليني في يوليو/تموز.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة عند 1.2294 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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