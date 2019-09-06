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رئيس الحكومة العراقية يتلقى اتصالا مهما من ولي العهد السعودي

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© REUTERS / LEONHARD FOEGER

وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، أن رئيس المجلس، عادل عبد المهدي، تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله تنسيق جهود البلدين مع بقية الأطراف في منظمة "أوبك"، وخارجها للسيطرة على أسواق النفط، ومنع تدهور أسعاره.

وأعلنت منظمة "أوبك"، الجمعة 16 آب/أغسطس، في تقريرها خفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة في عام 2019 بـ60 ألف برميل يوميا، حتى 1.31 مليون برميل، وزيادة توقعاتها لعام 2020 بـ30 ألف برميل يوميا، حتى 1.24 مليون برميل.

وبحسب تقرير أوبك لشهر أغسطس الماضي، سيبلغ متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة في العام الجاري 12.3 مليون برميل يومياً، أما في عام 2020 – 13.54 مليون برميل.

وتواصل توقعات "أوبك" تثبيت انخفاض سرعة نمو إنتاج النفط الأمريكي في العام القادم. هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات إلى 59.84 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت نحو 2.1 بالمئة في الأسبوع.

وبلغ إنتاج دول "أوبك" في يوليو/ تموز الماضي، 43.85 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 200 ألف برميل يوميا بحلول يونيو/ حزيران.

يذكر أن بلدان "أوبك+" كانت قد وافقت في أوائل يوليو الماضي، بالإجماع على تمديد الصفقة لتخفيض إنتاج النفط في ظل الظروف الحالية لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية مارس/ آذار 2020 .

وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد، يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018، في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من يناير/ كانون الأول عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك وتقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج "أوبك" – بما قدره 400 ألف برميل يوميا.

ووافقت على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

SputnikNews

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