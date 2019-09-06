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"فيتش"تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج للمرة الأولى منذ عام 1995

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"فيتش"تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج للمرة الأولى منذ عام 1995 "فيتش"تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج للمرة الأولى منذ عام 1995

مباشر: خفضت منظمة "فيتش" التصنيف الائتماني لهونج كونج لأول مرة منذ عام 1995، وذلك وسط الاضطرابات السياسية التي تشهدها مؤخراً.

وقالت منظمة التصنيف الائتماني اليوم الجمعة إن تصنيف هونج كونج الائتماني تراجع الآن عند مستوى (AA) بدلاً من التصنيف السابق (+AA).

وأضافت المنظمة أن أشهر من الصراع والاضطرابات المستمرة داخل هونج كونج يختبرون مرونة ومحيط "إطار الدولة الواحدة والنظامان" اللذان يحكمان علاقة هونج كونج بالصين.

وتابعت "فيتش": "الارتفاع التدريجي في الروابط المالية والاقتصادية والاجتماعية السياسية لهونج كونج مع الصين يعني الاندماج المستمر داخل نظام الصينية والتي ستشكل تحديات مؤسسية وتنظميية أكبر على مدار الوقت".

وأوضحت منظمة التصنيف الائتماني أن الأحداث الجارية عكست أيضاً أضرار طويل المدى بالمفاهيم الدولية للجودة والفعالية في نظام الحكم داخل هونج كونج وكذلك إنفاذ القانون، كما شككت في استقرار وديناميكية نظام العمل.

وفي الوقت الحالي تتوقع "فيتش" أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي لهونج كونج بنحو 1 بالمائة في العام الجاري، وبنسبة 1.4 بالمائة في 2020.

أما نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي لهونج كونج فهو متوقع في الوقت الحالي أن يُسجل مستوى صفر في 2019، "مما يعني حدوث انكماش مباشر في النصف الثاني من العام الجاري".

مباشر (اقتصاد)

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