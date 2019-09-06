"نيكي" الياباني يرتفع بالختام ويُسجل أكبر مكاسب في 5 أسابيع

"نيكي" الياباني يُسجل أكبر مكاسب في 5 أسابيع

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، حيث صعد مؤشر "نيكي" لأعلى مستوى في شهر وسجل أكبر مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع.

وبنهاية التعاملات صعد مؤشر "نيكي" بنحو 0.5 بالمائة إلى 21199.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 1 أغسطس/آب الماضي.

كما سجل المؤشر أكبر مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع وذلك بنحو 2.4 بالمائة.

أما مؤشر "توبكس" فزاد بنسبة 0.2 بالمائة عند 1537.1 نقطة.

واستفادت الأسهم اليابانية من مكاسب نظيرتها الأمريكية حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" في ختام تعاملات أمس بمقدار 372 نقطة ليغلق عند مستوى 26728 نقطة.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار مُسجلاً 106.98 ين، وذلك بعد أن سجل مستوى 107.23 ين خلال تعاملات أمس وهو أدنى مستوى في شهر.

واستفادت أسهم الشركات المصدرة من ضعف العملة اليابانية، فارتفعت قطاعات تصنيع الآلات والسيارات بنحو 1.4 بالمائة و1.2 بالمائة على الترتيب.

كما صعدت أسهم البنوك التي استفادت من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فزاد سهمي "ميتسوبيشي فايننشال" و"بنك أوف كيوتو" بنحو 0.8 بالمائة و1.3 بالمائة على الترتيب.