آبل تطلق نسخة الويب من خدمتها الموسيقية آبل ميوزك

أطلقت شركة آبل نسخة الويب الجديدة من خدمتها الموسيقية آبل ميوزك (Apple Music)، مما يسمح للمشتركين ببث الموسيقى مباشرة من متصفح الويب دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق آيتونز (iTunes) أو تطبيق آبل ميوزك (Apple Music) المستقل.

وتحصل الخدمة من خلال نسخة الويب على توسع كبير، حيث تبدأ واجهة الويب الجديدة اليوم كنسخة تجريبية عامة للمشتركين على الموقع.

وتشبه الواجهة إلى حد كبير تطبيق (Music) المستقل الجديد من الشركة، والذي من المفترض أن تطلقه آبل مع (macOS Catalina) في وقت لاحق من هذا العام، إلا أنه يعمل داخل متصفح الويب.

وتقول آبل: إن نسخة الويب يجب أن تعمل عبر جميع المتصفحات، بما في ذلك جوجل كروم (Google Chrome)، وعلى جميع الأجهزة، بما في ذلك ويندوز 10 وكروم أو إس (Chrome OS)، وحتى منصات المحمول، مثل أندرويد.

ويوفر الموقع إمكانية الوصول إلى قائمة خدمة (Apple Music) بالكامل، التي يزيد عددها عن 20 مليون أغنية، بالإضافة إلى أي مسارات شخصية غير موجودة على (Apple Music) زامنها المستخدمون مع مكتباتهم.

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وستكون قوائم التشغيل – بما في ذلك توصيات “For You” المخصصة من آبل – ومحطات راديو (Apple Music) متوفرة كجزء من النسخة التجريبية أيضًا.

ويفتقد الإصدار التجريبي من نسخة الويب بعض الميزات، بما في ذلك البث المباشر (Beats 1)، وبعض المحتوى الفيديوي الموسيقي الأصلي من آبل، وقوائم التشغيل الذكية، لكن الشركة تقول: إنها ستواصل بناء الموقع عبر الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المفترض أن يصبح من الممكن الاشتراك في خدمة (Apple Music) بشكل مباشر من الويب، وذلك بالرغم من أن هذه الإمكانية لن تكون متاحة في هذا الإصدار من النسخة التجريبية.

وتتيح هذه الخطوة لشركة آبل جلب (Apple Music) إلى منصات أخرى – مثل (Chrome OS) أو لينكس (Linux) – دون الحاجة إلى تطوير ودعم تطبيق مخصص لكل منصة، كما أنها تضع آبل على قدم المساواة مع سبوتيفاي، أكبر منافسيها في مجال الموسيقى.

وكانت خدمة البث السويدية، التي أصبحت أول منصة تصل إلى 100 مليون مشترك باشتراك شهري في وقت سابق من هذا العام، قد وفرت نسخة الويب منذ سنوات، مما يتيح للمشتركين الوصول إلى الموسيقى دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق الخدمة.