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سفير السعودية في اليمن: جهود المملكة والإمارات ركيزة أساسية لإنهاء أزمة الجنوب

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وقال السفير السعودي إن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الشرعية، وذلك وفقا لصحيفة "الوئام".

© REUTERS / HANDOUT

وأضاف الجابر:

إن المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران في كل الجبهات، وأن أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية، رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن.

وأكد السفير السعودي أن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوخ، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جده وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء، وأن المملكة تعي أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة.

وتقود  تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض  والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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