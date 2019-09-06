السعودية والكويت والإمارات يجتمعون لمتابعة نتائج "التوازن المالي" بالبحرين

المنامة – مباشر: عقد وزراء المالیة في كل من الكویت والامارات والبحرین ومساعد وزیر المالیة السعودي في المنامة أمس الخمیس (الاجتماع الخاص بالمتابعة الدوریة لنتائج تنفیذ مبادرات برنامج التوازن المالي في البحرین).

وذكرت وكالة الانباء البحرینیة ان الاجتماع عقد بحضور وزیر المالیة الكویتي الدكتور نایف الحجرف ووزیر المالیة الاماراتي عبید الطایر ووزیر المالیة البحریني الشیخ سلمان بن خلیفة ومساعد وزیر المالیة السعودي عبدالعزیز الرشید وذلك في إطار المتابعة الدوریة لنتائج تنفیذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بھدف تحقیق نقطة التوازن بین المصروفات والإیرادات الحكومیة بحلول عام 2022.

وقال البیان ان الوزراء اطلعوا على الانجازات التي قامت بھا البحرین من أجل تنفیذ مبادرات (برنامج التوازن) وفق الجدول الزمني المحدد لھا. واضاف انھم أشادوا بما تم تحقیقه من نتائج وأصداء إیجابیة منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الیوم" والتي جاءت بفضل العزم الراسخ لدى القائمین على البرنامج بأھمیة التنفیذ المتقن لكافة مبادراته".

وأوضح ان الوزراء أشاروا إلى نتائج التقییم الذي قام به صندوق النقد العربي لسیر تنفیذ برنامج التوازن المالي والذي خلص إلى وجود تقدم كبیر في تنفیذ مبادرات البرنامج وھو ما یؤكد الحرص على تحقیق الھدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022.

وأضاف البيان أنھم اشارو كذلك إلى النتائج الإیجابیة التي حققھا تنفیذ البرنامج والذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إضافة إلى زیادة الإیرادات غیر النفطیة بنسبة 47 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأعرب الوزراء عن ارتیاحھم من النتائج التي تحقق أھداف برنامج التوازن المالي المنشودة مشیدین بالدور المتمیز للجھات التنفیذیة فيمملكة البحرین في تنفیذ مبادرات البرنامج.

وكان وزراء مالیة كل من الكویت والسعودیة والامارات وقعو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الترتیبات الاطاریة للتعاون المالي بین حكوماتھم وحكومة مملكة البحرین بالمساھمة بمبلغ 10 ملیارات دولار امریكي یمثل تمویلات وقروض میسرة لتمویل برنامج التوازن المالي الذي یستھدف تحقیق استقرار المالیة العامة للبحرین.

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