تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع عدم اليقين بشأن البريكست

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع عدم اليقين تجاه البريكست، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر "ستوكس600" مُسجلاً 385.8 نقطة، كما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5590.7 نقطة.

وفيما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 7252.3 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمائة عند 12148.9 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1041 دولار.

وأدى أمس جوسبي كونتي مراسم حلف اليمين الدستوري أمام رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا.

وبذلك فأن الحكومة الإيطالية الجديدة تحظى بتأييد حركة الخمس نجوم وحزب وسط اليسار الديمقراطيين.

وعلى صعيد تطورات البريكست، تقدم أمس جو جونسون الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء بوريس جونسون باستقالته من منصبه كأحد أعضاء مجلس العموم البريطاني ووزيراً للجامعات والعلوم.

وأرجع جو سبب الاستقالة إلى شعوره بأنه "ممزق بين مصلحة الوطن والولاء لأسرته".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم البيانات النهاية لمعدل البطالة والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إلى جانب بيانات مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في المملكة المتحدة.