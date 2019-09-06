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انخفاض الدولار الأمريكي عالمياً قبيل تقرير الوظائف

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انخفاض الدولار الأمريكي عالمياً قبيل تقرير الوظائف انخفاض الدولار الأمريكي عالمياً قبيل تقرير الوظائف

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ترقب الكشف عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.08 بالمائة عند 1.1044 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.09 بالمائة إلى 107.04 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.2336 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة مُسجلة 0.9868 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة مُسجلاً 98.335.

وأظهر مؤشر "سي.إم.إي" الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي أمس، أن الأسواق ترى احتمالية 95.8 بالمائة بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

وتمثل تلك النسبة تراجعاً عن مستويات الأسبوع الماضي حينما وصلت إلى 100 بالمائة.

كما توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق حول عقد جولة جديدة من المباحثات التجارية في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبدأت حكومة دونالد من الشهر الجاري تنفيذ جولة جديدة من التعريفات الجمركية ضد الصين وذلك بنسبة 15 بالمائة.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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