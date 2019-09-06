أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

مساعد جوجل يحصل على دعم لمكالمة فيديو واتساب

Google+ Print
مساعد جوجل يحصل على دعم لمكالمة فيديو واتساب مساعد جوجل يحصل على دعم لمكالمة فيديو واتساب

أعلنت شركة جوجل خلال مشاركتها في فعاليات معرض (IFA 2019) المنعقد في برلين عن الوضع المحيط (Ambient Mode)، وهي نظرة عامة مرئية جديدة تجمع المعلومات وعناصر التحكم على شاشات قفل أجهزة محددة داعمة للمساعد الصوتي (Google Assistant).

ويمكن للمستخدمين بسهولة رؤية رسائل التذكير والإشعارات وتشغيل الموسيقى والتحكم في شاشتهم الرئيسية من خلال شاشة القفل عبر الوضع المحيط، كما يعرض الوضع الجديد الصور من خدمة صور جوجل، مما يسمح بتحويل الجهاز إلى إطار للصور الرقمية.

ويعني ذلك أن مساعد جوجل (Google Assistant) الذكي الموجود في كل مكان والمدعوم بالذكاء الاصطناعي والقادر على إيقاف تشغيل المصابيح الكهربائية المتصلة وإعطاء مجموعة من أحداث اليوم قيد التشغيل، أصبح أكثر إحاطة وشمول.

وكتب مدير المنتج، كريس تركسترا Chris Turkstra، في تدوينة: نساعدك – من خلال مساعد جوجل – على إنجاز الأمور في جميع أنحاء المنزل – سواء كانت يديك مشغولة في تحضير الطعام، أو كنت غير قادر على النهوض من الأريكة بعد يوم طويل، أو حين تسارع للخروج من باب المنزل.

وأضاف “مع توفر المساعد الآن بأكثر من 30 لغة و 80 دولة، فإن لديك طرق أكثر للحصول على المساعدة، سواء كنت في المنزل أو أثناء التنقل”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وسواء كنت تستخدم مساعد جوجل (Google Assistant) على الشاشات الذكية أو الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي، مثل (Lenovo Smart Tab M8 HD)؛ و (Lenovo Yoga Smart Tab)؛ و (Nokia 7.2)؛ و (Nokia 6.2)، سينتقل الوضع المحيط إلى أعلى الإشعارات والتذكيرات وقوائم التشغيل، مع تبديل الإعدادات كلما تم توصيل الجهاز بالشاحن.

وبعد الانتهاء من الاطلاع على الإشعارات والتذكيرات وقوائم التشغيل، سينتقل الوضع المحيط إلى عرض شرائح للصور من حساب صور جوجل (Google Photos) المرتبط.

وبالإضافة إلى الوضع المحيط، فقد كشفت جوجل أنه بإمكان المساعد الآن بدء مكالمات صوتية ومرئية من داخل تطبيقات متوافقة، مثل واتساب، باستخدام الصوت فقط.

ويبدو أن ميزة الاتصال بدون استخدام اليدين هي ميزة منقولة من جهاز (Nest Hub Max)، وهي شاشة ذكية قادمة من جوجل مزودة بكاميرا مضمنة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
#باب_الخلق I أخيرا البوظة طلعت براءة بعد الفيديو ده كلنا هنروح ل أولاد بركات في السيمبلاون مخصوص .

#باب_الخلق I أخيرا البوظة طلعت براءة بعد الفيديو ده كلنا هنروح ل أولاد بركات في السيمبلاون مخصوص .

رغد صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدتها مع سوزان مبارك

رغد صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدتها مع سوزان مبارك

تواصل إضرابات المعلمين الإردنيين وخلو ساحات مدارس من الطلبة... فيديو

تواصل إضرابات المعلمين الإردنيين وخلو ساحات مدارس من الطلبة... فيديو

بالفيديو : مقتل مدني وجرح 11 آخرين في انفجار دراجة مفخخة شمالي سوريا

بالفيديو : مقتل مدني وجرح 11 آخرين في انفجار دراجة مفخخة شمالي سوريا