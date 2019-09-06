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إل جي تكشف عن G8X ThinQ مع ملحق DualScreen

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كشفت شركة إل جي خلال مشاركتها في فعاليات معرض (IFA 2019) عن هاتفها الذكي (LG G8X ThinQ) – خليفة هاتف (LG G8) – إلى جانب نسخة محدثة من منتجها ذو الشاشة المزدوجة (DualScreen) التي تحسن النسخة الأصلية من نواحٍ عديدة.

ويأتي الهاتف بشاشة أكبر من شاشة (G8)، وهي تتوافق مع شاشة (V50) بحجم 6.4 إنشًا، لكنها أقل دقة من أي من الطرز الحالية، حيث تصل الدقة إلى 2340×1080 بيكسلًا في مقابل 3040×1040 بكسلًا، ويباع هاتف (G8X) باسم (V50S) في كوريا الجنوبية.

وما يزال الجهاز يستخدم شاشة OLED، لكن إل جي زودته هذه المرة بمستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، كما غيرت الكاميرا الأمامية، حيث هناك وحدة (Quad Bayer) بدقة 32 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.9 محل الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل في (G8).

ويمتلك هاتف (LG G8X ThinQ) كاميرتين خلفيتين، ويبدو أن إل جي تخطط لإضافة كاميرا ثلاثية العدسة ضمن سلسلة (V)، حيث هناك عدسة واسعة الزاوية بمجال رؤية 136 درجة بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، وعدسة ثانية بدقة 12 ميجابيكسل ومجال رؤية 78 درجة وفتحة عدسة f/1.4

وعندما يتعلق الأمر ، فإن بإمكان هاتف (G8X) التسجيل بدقة تصل إلى (4K) بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أو ما يصل إلى 1080 بيكسل عند 240 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني.

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ويعمل الجهاز بواسطة معالج (Snapdragon 855)، مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وهناك فتحة (microSD) لتوسيع مساحة التخزين الداخلية، وتستمر إل جي في إضافة منفذ سماعات الرأس، مع بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وإلى جانب هاتف (LG G8X ThinQ)، فقد كشفت إل جي عن نسخة محسنة من ملحق الشاشة الثانية الإضافية (DualScreen) بالمقارنة مع تلك النسخة التي تم الإعلان عنها مع (LG V50).

وتبلغ مساحة الملحق 165.96×84.63×14.99 ميليمتر، ويصل وزنه إلى 134 جرامًا، ويحتوي على شاشة OLED بحجم 6.4 إنشًا، وبنسبة عرض 19.5:9، وبدقة 1080×2340 بيكسلًا، وبكثافة 403 بيكسلًا بالإنش الواحد.

بالإضافة إلى تضمن الملحق شاشة أحادية اللون بقياس 2.1 إنشًا تعرض بشكل افتراضي الوقت والتاريخ وشحن البطارية والتنبيهات والمعلومات الأخرى ذات الصلة، ويمكن استخدام (DualScreen) لعرض تطبيقين جنبًا إلى جنب، مع وجود لوحة مفاتيح كبيرة وسهلة الكتابة على أحدهما.

وعلى عكس النسخة السابقة من الملحق التي كانت تعتمد على مجموعة من دبابيس (POGO) والشبكة اللاسلكية لنقل البيانات والطاقة، فإن النسخة الجديدة تتصل بالهاتف الذكي عبر منفذ (USB-C).

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LG G8X ThinQ

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LG G8X ThinQ

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LG G8X ThinQ

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LG G8X ThinQ

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LG G8X ThinQ

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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