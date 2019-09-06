أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسعار الذهب تتراجع عالمياً وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

Google+ Print
أسعار الذهب تتراجع عالمياً وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية أسعار الذهب تتراجع عالمياً وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

مباشر: انخفضت الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، وذلك قبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة إلى 1523.60 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة عند 1514.89    دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب أمس أكبر خسائر يومية في 3 سنوات، حيث تهاوى سعر المعدن بمقدار 35 دولار للأوقية.

وجاءت خسائر الذهب مع مكاسب أسواق الأسهم، حيث صعد مؤشر "داو جونز" بمقدار 372 نقطة ليغلق عند مستوى 26728 نقطة.

كما انخفضت أسعار الذهب بعد التطورات التجارية الإيجابية، حيث أعلنت الصين أن بداية الشهر المقبل سيشهد جولة مباحثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة.

وتلقت أسعار المعدن ضغطاً من البيانات الاقتصادية الإيجابية، والتي من ضمنها ارتفاع وظائف القطاع الخاص غير الزراعي حيث أضاف 195 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وهو مستوى أعلى من 142 ألف وظيفة المضافة في يوليو/تموز السابق له.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة عند 98.358.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
عمرو أديب يعلق على ارتفاع أسعار الدواجن حتى 4 جنيهات في الكيلو: انتوا عايزين إيه؟

عمرو أديب يعلق على ارتفاع أسعار الدواجن حتى 4 جنيهات في الكيلو: انتوا عايزين إيه؟

مساء dmc-د.خالد السيد : نسعي لتحقيق 2 مليون طن سمك خلال الفترة القادمة..ويوضح أنواع وأسعار السمك

مساء dmc-د.خالد السيد : نسعي لتحقيق 2 مليون طن سمك خلال الفترة القادمة..ويوضح أنواع وأسعار السمك

مساء dmc - قوافل "أهلا مدارس" تجوب المناطق الشعبية لتقديم مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة

مساء dmc - قوافل "أهلا مدارس" تجوب المناطق الشعبية لتقديم مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة

اليوم - بمشاركة 45 عارضا أسعار تنافسية بمعرض أهلا مدارس في مدينة العريش شمال سيناء

اليوم - بمشاركة 45 عارضا أسعار تنافسية بمعرض أهلا مدارس في مدينة العريش شمال سيناء