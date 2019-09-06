أسعار الذهب تتراجع عالمياً وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، وذلك قبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة إلى 1523.60 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة عند 1514.89 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب أمس أكبر خسائر يومية في 3 سنوات، حيث تهاوى سعر المعدن بمقدار 35 دولار للأوقية.

وجاءت خسائر الذهب مع مكاسب أسواق الأسهم، حيث صعد مؤشر "داو جونز" بمقدار 372 نقطة ليغلق عند مستوى 26728 نقطة.

كما انخفضت أسعار الذهب بعد التطورات التجارية الإيجابية، حيث أعلنت الصين أن بداية الشهر المقبل سيشهد جولة مباحثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة.

وتلقت أسعار المعدن ضغطاً من البيانات الاقتصادية الإيجابية، والتي من ضمنها ارتفاع وظائف القطاع الخاص غير الزراعي حيث أضاف 195 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وهو مستوى أعلى من 142 ألف وظيفة المضافة في يوليو/تموز السابق له.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة عند 98.358.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب الماضي.