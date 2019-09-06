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هبوط أسعار النفط لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

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هبوط أسعار النفط لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية هبوط أسعار النفط لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

مباشر: انخفضت النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف زيادة المعروض، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

ووفقاً لمسح لوكالة "رويترز" وبيانات لوزارة الطاقة الروسية، فأن إنتاج أوبك وروسيا ارتفع في شهر أغسطس/آب الماضي.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.08 بالمائة عند 60.90 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 56.23 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة أمس مع بيانات تجارية إيجابية، حيث أعلنت الصين أنها توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة لعقد اجتماع لبحث المسائل التجارية في مطلع الشهر المقبل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس هبوط المخزونات بمقدار 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/آب الجاري لتصل إلى 423 مليون برميل.

كما أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض في نفس الفترة وذلك بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليسجل 12.400 مليون برميل يومياً.

مباشر (اقتصاد)

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