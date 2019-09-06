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تركيا تستدعي السفير اللبناني في أنقرة

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تركيا تستدعي السفير اللبناني في أنقرة تركيا تستدعي السفير اللبناني في أنقرة

 

أفادت وكالة "الأناضول" أن الخارجية التركية استدعت السفير اللبناني، وذلك احتجاجا على عملية رفع لافتة مسيئة بحق تركيا على بوابة سفارتها في لبنان.

وكشفت مصادر للوكالة أنه تم إبلاغ ​السفير اللبناني​ بالقلق على أمن السفارة التركية في بيروت، وذلك بسبب اقتراب مجموعة من الشبان إلى السفارة.

كما أكدت المصادر للوكالة التركية أنه طلب من السفير اتخاذ السلطات اللبنانية على الفور التدابير الأمنية اللازمة من أجل حماية جميع المصالح التركية في لبنان وفي مقدمتها السفارة في بيروت.

ولفتت المصادر إلى أن "مرتكبي الاستفزاز مجموعة تسمى "أوميغا تيم" تابعة للتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس اللبناني ميشال عون".

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