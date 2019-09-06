يجمع جهاز (جوجل هوم) Google Home بين قوة (مساعد جوجل الصوتي) Google Assistant، والأجهزة المنزلية الذكية، مما يوفر لك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام الأوامر الصوتية، ابتداءً من الأوامر التي تساعد على تشغيل مقاطع الموسيقى المفضلة، إلى أوامر التحكم في منزلك الذكي.

إليك 5 طرق يساعدك بها جوجل هوم على التخلص من الملل:

1- لعب الألعاب عبر الأوامر الصوتية:

تعتبر الأجهزة التي تعتمد في عملها على مساعد جوجل الصوتي – مثل: Google Mini، وGoogle Home، وGoogle Max – مثالية لممارسة الألعاب سواء بنفسك أو مع الآخرين، وإليك بعض الألعاب التي يمكن أن تجربها مع جهاز جوجل هوم:

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لعبة Ding Dong Coconut: وهي عبارة عن مزيج مثير للاهتمام من ألعاب الذاكرة عبر الصوت، حيث يجب عليك ربط الكلمات بالأصوات، وللبدء في اللعب فقط قل: “مرحبًا جوجل، لنلعب Ding Dong Coconut”.

لعبة Song Quiz، وهي لعبة موسيقى البوب ​​حيث يخمن اللاعبون اسم الأغنية والفنان للمقاطع الصغيرة. يمكنك اختيار الفترة الزمنية التي سيتم اختيار أغاني الاختبار منها، وكذلك عدد اللاعبين المشاركين، وللبدء في اللعب فقط قل: “مرحبًا جوجل، لنلعب Song Quiz”.

لعبة Brainstormer Trivia: إذا كنت تبحث عن المتعة، والمعرفة العامة فاطلب من جوجل هوم فتح لعبة Brainstormer Trivia، وهي عبارة عن مجموعة أسئلة اختيار من متعدد تدور حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، وإذا كانت إجابتك خاطئة، ستحصل على الإجابة الصحيحة مع الشرح.

لعبة Akinator: وهي لعبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي حيث سيسألك الجني الخيالي المسمى (أكيناتور) Akinator عشرين سؤالًا لمعرفة أي شخصية مشهورة أو شخصية عامة أو شخصية خيالية تفكر فيها.

2- الاستماع إلى الموسيقى المفضلة، أو الأخبار:

لتتمكن من الاستماع إلى الأغاني المفضلة لك، تأكد أولًا من ربط تطبيق جهاز جوجل هوم Google Home App؛ بتطبيقات الموسيقى التي تستخدمها، مثل: يوتيوب ميوزيك،أو سبوتيفاي، أو غيرها من التطبيقات.

يمكنك توجيه أمر صوتي لجوجل هوم ليقوم بتشغيل أغنية محددة، أو مجموعة أغانٍ من نوع معين، فمثلًا: يمكنك توجيه أمر للجهاز ليقوم بتشغيل أغاني الروك التي صدرت في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وعند رغبتك في إيقاف تشغيل الأغاني قم بتوجيه الأمر الصوتي التالي للجهاز: (مرحبًا جوجل، أوقف تشغيل الموسيقى) Hey Google, Stop the Music.

تستطيع أيضًا ضبط إعدادات تطبيق جهاز جوجل هوم لكي تستمع من خلاله إلى عناوين الأخبار الرئيسية، وذلك من المصادر الإخبارية المفضلة لك، وكذلك بث المقاطع الصوتية من هذه المصادر.

3- ممارسة الرياضة في المنزل:

يساعدك جهاز جوجل هوم على ممارسة التمارين الرياضية داخل المنزل دون الحاجة إلى الاشتراك في أحد النوادي الرياضية، أو صالات الجيم Gym، أو استهلاك المساحة التخزين على هاتفك لتثبيت تطبيقات اللياقة البدنية، وذلك من خلال الخيارات التالية:

تمارين سريعة: يمكنك أن تبدأ يومك أو تُنهيه بممارسة تمرين سريع لمدة سبع دقائق، فقط قل: “مرحبًا جوجل، تحدث إلى تمارين سريعة – Talk to Quick Workout”.

أداء تمرين Plank لمدة 5 دقائق: فقط قل: “مرحبًا جوجل، تحدث إلى خمس دقائق بلانك- Talk to Five-minute Plank”، سيطلب منك مساعد جوجل اتخاذ وضعية ممارسة التمرين، وستقوم بممارسته 5 مرات، كل مرة لمدة دقيقة واحدة مع راحة مدتها 10 ثوانٍ بعد كل مرة.

أداء مجموعة متنوعة من تمارين اللياقة: يمنحك هذا الخيار تنوعًا أكبر فيما يتعلق بالتمارين التي تريد القيام بها، فقط قل: “مرحبًا جوجل، تحدث إلى تمارين الجسم كله- Talk to Body Workout”.

دليل للتأمل، والاسترخاء: إذا كان يومك طويلًا وتشعر بالإجهاد، يمكنك أن تقول “مرحبًا جوجل، اطلب دليل التأمل Ask Meditation Guide”. يمكنك المشاركة في مجموعة من تمارين التأمل مع مقطع موسيقى هادئ يساعدك على الاسترخاء وإعادة التركيز.

4- الاستماع إلى الراديو:

بالنسبة إلى تلك الأوقات التي لا تريد فيها استخدام تطبيقات البث الموسيقى مثل: Spotify أو Pandora، وتجربة بدائل أخرى، اطلب من جوجل هوم تشغيل محطة الراديو المفضلة لديك. فقط قل: “مرحبًا جوجل، شغل (اسم محطة الراديو)”.

5- طلب توصيات بمقاطع بودكاست:

إذا كنت ترغب في الاستماع إلى ملف (بودكاست) podcast ولكنك لاتعرف أي مقطع يمكنك البدء به، فيمكن لجوجل هوم أن يساعدك في الاختيار، ببساطة اطلب من المساعد أن يوصي بملفات بودكاست وسوف ينشئ لك قائمة من 10 ملفات للتشغيل، فقط قل: “مرحبًا جوجل؛ أوصيني ببوكاست -Recommend a podcast”.