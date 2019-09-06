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"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع من الجيش وتكبيده خسائر في الجوف

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"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع من الجيش وتكبيده خسائر في الجوف "أنصار الله" تعلن استعادة مواقع من الجيش وتكبيده خسائر في الجوف

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري، إن الجماعة نفذت عملية هجومية على مواقع للجيش في جبال حشفاء غرب منطقة اليتمة في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف شرق الجوف.

وأضاف المصدر، أن مقاتلي الجماعة نصبوا كمينين للجيش بعبوتين ناسفتين.

وأكد سيطرة "أنصار الله" خلال العملية على عدد من مواقع الجيش، مشيرا إلى مقتل العديد من العسكريين في المواجهات وإعطاب آلية.

إلى ذلك، شن مقاتلو الجماعة هجومين على الجيش اليمني في جبهتي العقبة وصبرين بالمديرية ذاتها.

ووفقا لـ "المسيرة" أسفر الهجومان عن مقتل وإصابة أعداد من الجنود.

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