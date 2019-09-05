أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

موتورولا تعلن عن هاتفي One Zoom و Moto e6 Plus

Google+ Print
موتورولا تعلن عن هاتفي One Zoom و Moto e6 Plus موتورولا تعلن عن هاتفي One Zoom و Moto e6 Plus

أعلنت شركة موتورولا اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الجديد (موتورولا ون زووم) Motorola One Zoom الذي يُصنف على أنه أفضل هواتف سلسلة (موتو) من الشركة المملوكة لشركة لينوفو الصينية.

ويقدم هاتف (ون زووم) الجديد شاشة من نوع (أولد) OLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1080+، وتمتاز الشاشة بأنها تتضمن أيضًا حساس البصمة تحتها. كما يدقم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويضم الهاتف معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 675، وذلك على غرار هاتف (موتو زد4) Moto Z4. ويضم أيضًا بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

ويمتاز (ون زووم) بأنه يقدم 4 كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، ومثبت صورة بصري ثنائي Dual OIS. أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 16 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 117 درجات، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل للتقريب البصري بمعدل 3x. أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويملك الهاتف كاميرا أمامية ضمن نتوء على شكل قطرة ماء، وهي بدقة 25 ميجابكسل، وتدعم – كما الكاميرا الخلفية الرئيسية – تقنية (البكسل الثنائي) Quad Pixel لتحسين التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة.

هذا؛ ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأزرق، والبني، والأرجواني، اعتبارًا من اليوم بسعر 400 يورو.

وإلى جانب (ون زووم)، أعلنت موتورولا عن هاتف (موتو إي6 بلس) Moto e6 Plus، الذي يقدم شاشة ذات نتوء، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل. أما الشاشة فهي بقياس 6.1 بوصات، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ولكن بخلاف (ون زووم)، فإن حساس البصمة في (موتو إي6 بلس) يأتي على ظهر الهاتف، وتبلغ سعة بطاريته 3,000 ميلي أمبير/ ساعة.

موتورولا تعلن عن هاتفي One Zoom و Moto e6 Plus

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة 

معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة 

صفقة اليوم.. برنامج MicroMasters في إدارة الأعمال من جامعة ماريلاند مع خصم 13%

صفقة اليوم.. برنامج MicroMasters في إدارة الأعمال من جامعة ماريلاند مع خصم 13%

روسيا تتهم جوجل وفيسبوك بالسماح بنشر دعاية سياسية خلال انتخابات محلية

روسيا تتهم جوجل وفيسبوك بالسماح بنشر دعاية سياسية خلال انتخابات محلية

كل ما أردت معرفته عن جيل الألفية .. وكنت مترددًا في السؤال عنه

كل ما أردت معرفته عن جيل الألفية .. وكنت مترددًا في السؤال عنه