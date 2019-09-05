موتورولا تعلن عن هاتفي One Zoom و Moto e6 Plus

أعلنت شركة موتورولا اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الجديد (موتورولا ون زووم) Motorola One Zoom الذي يُصنف على أنه أفضل هواتف سلسلة (موتو) من الشركة المملوكة لشركة لينوفو الصينية.

ويقدم هاتف (ون زووم) الجديد شاشة من نوع (أولد) OLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1080+، وتمتاز الشاشة بأنها تتضمن أيضًا حساس البصمة تحتها. كما يدقم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويضم الهاتف معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 675، وذلك على غرار هاتف (موتو زد4) Moto Z4. ويضم أيضًا بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

ويمتاز (ون زووم) بأنه يقدم 4 كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، ومثبت صورة بصري ثنائي Dual OIS. أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 16 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 117 درجات، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل للتقريب البصري بمعدل 3x. أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق.

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ويملك الهاتف كاميرا أمامية ضمن نتوء على شكل قطرة ماء، وهي بدقة 25 ميجابكسل، وتدعم – كما الكاميرا الخلفية الرئيسية – تقنية (البكسل الثنائي) Quad Pixel لتحسين التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة.

هذا؛ ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأزرق، والبني، والأرجواني، اعتبارًا من اليوم بسعر 400 يورو.

وإلى جانب (ون زووم)، أعلنت موتورولا عن هاتف (موتو إي6 بلس) Moto e6 Plus، الذي يقدم شاشة ذات نتوء، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل. أما الشاشة فهي بقياس 6.1 بوصات، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ولكن بخلاف (ون زووم)، فإن حساس البصمة في (موتو إي6 بلس) يأتي على ظهر الهاتف، وتبلغ سعة بطاريته 3,000 ميلي أمبير/ ساعة.