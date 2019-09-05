تهاوي أسعار الذهب ومكاسب الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثارت المكاسب القوية للأسهم الأمريكية والخسائر الحادة لأسعار الذهب اهتمام الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس مع التفاؤل بشأن التجارة والبيانات الاقتصادية الإيجابية.

وشهدت "وول ستريت" ارتفاعاً قوياً بنهاية جلسة اليوم حيث ربح "داو جونز" أكثر من 370 نقطة مع مكاسب قطاع التكنولوجيا.

وتلقت الأسهم الأمريكية الدعم مع إعلان الصين اتفاقها مع الولايات المتحدة على إجراء محادثات تجارية في الشهر المقبل بعد تطبيق جولة جديدة من التعريفات المتبادلة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

كما صعدت الأسهم الأوروبية في نهاية التعاملات لأعلى مستوى في شهر مع التطورات التجارية الإيجابية.

واستفادت مؤشرات الأسهم اليابانية أيضاً من التفاؤل بشأن التجارة، لتغلق عند أعلى مستوى في شهر.

ومع التطورات الإيجابية، ابتعد المستثمرون عن حيازة الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية العالمية لترتفع العوائد على تلك الديون خلال التعاملات.

تهاوي أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب عالمياً أسوأ أداء يومي في 3 سنوات، حيث فقد المعدن الأصفر 35 دولاراً عند التسوية.

وتعرض المعدن النفيس للضغط مع مكاسب الأسهم الأمريكية والتطورات التجارية الإيجابية، بالإضافة إلى تحسن البيانات الاقتصادية.

في حين قلصت أسعار النفط مكاسبها عند التسوية بعد ارتفاعها بأكثر من 2 بالمائة بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

وانخفضت مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في حين تراجع إنتاج الخام الأمريكي من أعلى مستوى في تاريخه.

وفي سياق آخر، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

بيانات اقتصادية

كان للبيانات الاقتصادية تأثيراً كبيراً على الأسواق العالمية اليوم خاصة مع إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف بنحو 195 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، فيما صعدت طلبيات المصانع الأمريكية الجديدة للشهر الثاني على التوالي.

وتعافى نشاط الخدمات بالولايات المتحدة من أدنى مستوى في 3 سنوات ليرتفع بأكثر من تقديرات المحللين في الوقت الذي صعدت فيه طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري لتتجاوز تقديرات المحللين.

وعلى صعيد آخر، تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال يوليو/تموز الماضي، كما انخفضت أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي.