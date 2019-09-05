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انخفاض تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016

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انخفاض تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016 انخفاض تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لتسجل أدنى مستوى في 3 سنوات خلال الأسبوع الماضي مع البيانات الاقتصادية السلبية.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً انخفض إلى 3.49 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، مقارنة مع 3.58 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وسجل العائد على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً مستوى 4.54 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً مستوى 3 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقابل 3.06 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وأوضح "سام خاطر" كبير الاقتصاديين في فريدي ماك أن استمرار معدلات الرهن العقاري في الهبوط يرجع إلى ضعف البيانات الاقتصادية.

وأضاف أن أن النمو الاقتصادي يتباطأ بشكل واضح بسبب ارتفاع الرياح المعاكسة الصناعية والتجارية.

مباشر (اقتصاد)

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