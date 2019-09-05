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قائد الجيش الجزائري: لن أتخلى عن الواجب الوطني ولن أترك البلاد يلعب بها المفسدون

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قائد الجيش الجزائري: لن أتخلى عن الواجب الوطني ولن أترك البلاد يلعب بها المفسدون قائد الجيش الجزائري: لن أتخلى عن الواجب الوطني ولن أترك البلاد يلعب بها المفسدون

جاء ذلك في شريط متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، لكلمة له أمام أفراد من الجيش الوطني الشعبي، يرجح أنها خلال زياراته الأخيرة إلى إحدى المناطق العسكرية؛ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "الشروق أونلاين".

وقال قايد صالح:

ضحينا بشبابنا كله من أجل هذه البلاد وبلا مزية درناها لله في سبيل الله، واليوم لدينا كفاح آخر لإخراج هؤلاء العملاء، وأنا متأكد وعن قناعة سأحاربهم إلى النهاية لن أتخلى عن الواجب الوطني، ولن أترك البلاد يلعب بها هؤلاء المفسدين، قادرون على شغلنا والحمد لله سيرنا هذه الأزمة.

وأضاف صالح "أتكلم عن الشعب الجزائري، الشعب استقل لكي يعيش، هم أرادوا تجويع الشعب وأفرغوا البنوك ما معنى ذلك؟ هاذو استعمار ثان".

وأوضح قايد صالح، قائلا:

عندما نتكلم عن هذه العصابة هل هؤلاء الناس يعرفون معنى هذه الثورة، هل يعرفون الثمن الذي دفعه الشعب الجزائري من أجل الاستقلال... يستحيل، لأن من يعرف ماذا ضيعت الجزائر من أخيار أبنائها منذ 1830 إلى 1962.

SputnikNews

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