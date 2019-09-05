آبل قد تدمج حساس البصمة في شاشة هواتف آيفون في 2020

أفادت وكالة بلومبرج اليوم الخميس بأن شركة آبل تعمل على تطوير تقنية لدمج حساس البصمة في شاشة هواتف آيفون المقرر إطلاقها في عام 2020، لتنضم بذلك إلى العديد من شركات تصنيع هواتف أندرويد التي سبقتها إلى هذه التقنية.

وذكرت مصادر بلومبرج – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها – أن التقنية الجديدة تُختبر داخل آبل ومع الموردين الخارجيين. وأضافوا أن إطلاق التقنية قد يتأخر إلى هواتف آيفون في عام 2021.

وكانت شركات صناعة الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل قد سبقت آبل إلى هذه التقنية، مثل: سامسونج، وهواوي، وأوبو، وشاومي. وتهدف هذه التقنية إلى تقديم شاشة تغطي أكبر قدر من واجهة الهاتف، وتسهيل فتح قفل الجهاز دون الحاجة إلى وضع الحساس على جانب أو ظهر الهاتف.

أما عن حساس البصمة التقليدي – الذي يأتي ضمن زر الرئيسية – فقد دمجته آبل أول مرة في هاتف آيفون في عام 2013، وذلك بعد الاستحواذ على شركة AuthenTec الرائدة في هذا المجال، فكان حساس البصمة يسمح بفتح قفل الجهاز، والتصديق على عمليات الدفع الإلكتروني، والسماح بتنزيل التطبيقات. ولكن في عام 2017 تخلت آبل عن هذا الحساس لصالح حساس لمسح الوجه مع هاتف (آيفون 10).

وذكرت مصادر بلومبرج: أن حساس بصمة الأصابع القادم سوف يُدمج في الشاشة، مما يسمح للمستخدمين بسمح بصمة الأصبع على جزء كبير من الشاشة، وقد يعمل بالتعاون مع نظام حساس مسح الوجه Face ID الحالي. وأضافت المصادر أنه في حال نجحت الاختبارات، فإن آبل قد تدمج حساس البصمة في شاشة هواتف آيفون المقررة العام المقبل.

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ووفقًا لمصادر الوكالة الإخبارية أيضًا، فإن آبل تعمل على أول هاتف آيفون منخفض التكلفة منذ هاتف (آيفون إس إي). وقد تُطلقه خلال النصف الأول من عام 2020. وقد يكون الهاتف شبيهًا بهاتف آيفون 8 مع شاشة بقياس 4.7 بوصات. وتبيع آبل هاتف آيفون 8 في الوقت الراهن بسعر 599 دولارًا أمريكيًا، في حين يُباع هاتف آيفون إس إي – الذي أُطلق في عام 2016 – بسعر 399 دولارًا أمريكيًا. ويُتوقع أن يتضمن آيفون الجديد المنخفض التكلفة حساس بصمة ضمن زر الرئيسية؛ وليس الشاشة. وكانت صحيفة (نيكي) Nikkei قد أفادت أمس الأربعاء بأن آبل تعتزم إطلاق آيفون أرخص.

يُشار إلى أنه من المنتظر أن تُعلن شركة آبل عن إصدار عام 2019 من هواتف آيفون خلال حدثها المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل، وكانت وكالة بلومبرج قد نشرت حديثًا تقريرًا يكشف عن كافة تفاصيل مواصفات الأجهزة التي قد تعلن عنها آبل خلال الحدث.