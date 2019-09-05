تسريب مقطعي فيديو لهاتف Pixel 4 المرتقب من جوجل

نشر أحد متاجر بيع الهواتف الذكية في ماليزيا مقطعي فيديو عبر حسابه على موقع فيسبوك يكشفان عما يُعتقد أنه الجيل القادم من هواتف (بكسل) Pixel التابعة لشركة جوجل، التي يُنتظر الإعلان عنها خلال الشهر المقبل.

ويبدو الهاتف – الذي يظهر في أحد مقطعي الفيديو – مماثلًا لما نُشر حتى الآن من صور رسمية من جوجل، أو مسربة، ولكن الفيديو يتميز بأنه يكشف عن واجهة الهاتف، التي لم يكن يُعلم ما إذا كانت تتضمن نتوءًا أو كاميرا ضمن الشاشة.

وقال متجر Halo Mobile: “لا نتوء ولا ثقب في الشاشة. ادخر النقود الآن أو غيّر الطراز”. وفي هذا المقطع يظهر أن الهاتف يأتي بتصميم شبيه بالهواتف التقليدية، إذ تقع الكاميرا الأمامية في حافة الهاتف العليا العريضة، وعلى ظهر الهاتف يُرى شعار الشركة في الأسفل، وفي الأعلى الكاميرتان الخلفيتان ضمن الإطار المربع.

ومع الإشارة إلى أن المقطع الأول لا تتجاوز مدته 11 ثانية، فإن المقطع الآخر أقصر منه بواقع 5 ثوانٍ، وهو يكشف فقط عن قسم التطبيقات في الهاتف، كما يكشف عن أن الهاتف سوف يأتي باللون الأبيض أيضًا.

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هذا؛ ولا يُعلم ما إذا كان الهاتف الظاهر في مقطعي الفيديو هو (بكسل 4) أو (بكسل 4 إكس إل). ولكنها تتماشى مع الصور التي سربها موقع XDA-Developer نهاية شهر آب/أغسطس الفائت، والتي أكدت أن الشركة لن تستخدم لونين على ظهر الهاتف، كما فعلت مع الإصدارات السابقة.

يُشار إلى أن شركة جوجل نشرت بنفسها في شهر حزيران/ يونيو الماضي تغريدة عبر حساب Made by Google، أرفقت معها صورة لهاتف (بكسل 4)، وذلك في حين تزايدت التسريبات المتعلقة بالهاتف الذي يُتوقع الإعلان عنه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

يُشار إلى أن هواتف (بكسل) من جوجل تكاد لا تحظى بسرية مطلقًا، إذ يُسرّب كل شيء عنها قبل الإعلان الرسمي، حتى أن هاتف العام الماضي (بكسل 3 إكس إل) بيع في السوق الأوكرانية السوداء، ونُشرت عنه مقاطع فيديو كشفت كل المواصفات قبل الإعلان عنه.

وكان يُشاع أن جوجل تعتزم دعم تقنية (بروجكت سولي) Project Soli في هواتف (بكسل) لعام 2019، وهو ما أكدته الشركة نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، إذ نشرت فيديو ترويجي للهاتف يظهر إمكانية استخدام التقنية التي تستخدم الأمواج الكهرومغناطيسية؛ للتحكم بالأجهزة عن طريق إيماءات اليد بلا تلامس.