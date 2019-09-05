محدث.."داو جونز" يصعد 370 نقطة بالختام مع عودة المحادثات التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مع مكاسب 370 نقطة لـ"داو جونز" وسط التفاؤل بشأن التجارة وبعد بيانات اقتصادية.

وقادت أسهم القطاع التكنولوجي مكاسب البورصة الأمريكية مع ارتفاعها بنحو 2.1 بالمائة.

وتلقت الأسهم الأمريكية الدعم مع اتفاق الولايات المتحدة والصين على عقد محادثات تجارية في الشهر المقبل وذلك تطبيق جولة جديدة من التعريفات المتبادلة يوم الأحد الماضي.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم إضافة القطاع الخاص الأمريكي لوظائف أكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، فيما شهدت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة ارتفاعاً محدوداً خلال الأسبوع المنصرم.

كما ارتفع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى صعود طلبيات المصانع الأمريكية خلال يوليو/تموز.

وفي التطورات السياسية، نجح البرلمان البريطاني تمرير تشريع يحظر اتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة..

وعند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 372 نقطة إلى 26728 نقطة بعد أن تجاوزت مكاسبه 450 نقطة خلال الجلسة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.3 بالمائة إلى 2976 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 1.7 بالمائة إلى 8116 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة عند 98.409.