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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل نجحت في خداع "حزب الله"

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ذكر العميد منليس في حوار للقناة العبرية الثانية، مساء اليوم، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نجح في خداع "حزب الله"، خاصة حول ما تعلق بعملية إخلاء الجرحى، بعد عملية الحزب على إسرائيل.

© AP Photo / Ariel Schalit

وعزى العميد منليس هذا الأمر إلى ما أسماه بـسياسة "الخداع" أو التضليل الإسرائيلية التي تتبعها بلاده خلال الفترة الماضية.

ورأى العميد رونين منليس، أن بلاده نجحت في كسر مصداقية حسن نصر الله، مع الإدعاء بأنه ما يزال في "القبو"، حتى الآن.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن لسان منليس، قوله:

أعتقد أننا خلقنا صدعا في المصداقية المنسوبة لنصر الله في إسرائيل ولبنان، إذ كثيرا ما كان يكذب، ونجحنا في اختراق هذا الفضاء الذي صنعه حوله.

وأوضح العميد منليس أن المناورات التي أجراها الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية كانت ناجحة وأدت غرضها وأهدافها المطلوبة، مشيرا إلى أن بلاده تتبع نهج "الضبابية" مع حزب الله.

ولفتت القناة العبرية إلى أن العميد منليس أوضح أن ثقة الجمهور الإسرائيلي في الجيش الإسرائيلي هي الأكسجين الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بالتحرك.

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