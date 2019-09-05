أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ولي عهد السعودية يناقش ملف استقرار أسواق النفط مع عبدالمهدي

Google+ Print

الرياض -مباشر: بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع رئيس وزراء العراق، عادل عبدالمهدي، ملف استقرار أسواق النفط.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق، عادل عبدالمهدي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية .

وأكد الاتصال الهاتفي، على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.

وبحلول الساعة 7:26 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 60.87 دولار للبرميل، فيما استقر سعر عقود خام "نايمكس" تسليم أكتوبر/تشرين الأول عند 56.26 دولار للبرميل.

ترشيحات

توضيح من العمل السعودية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ"نطاقات" أرامكو السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة بمصفاة صينية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: هناك تنسيق وعمل متكامل بين السعودية والإمارات في ملفات عديدة واليمن أحدها

الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: هناك تنسيق وعمل متكامل بين السعودية والإمارات في ملفات عديدة واليمن أحدها

"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

اليمن...الجيش يعلن تدمير مخزن أسلحة لـ"أنصار الله" على حدود السعودية

اليمن...الجيش يعلن تدمير مخزن أسلحة لـ"أنصار الله" على حدود السعودية