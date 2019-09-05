ولي عهد السعودية يناقش ملف استقرار أسواق النفط مع عبدالمهدي

الرياض -مباشر: بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع رئيس وزراء العراق، عادل عبدالمهدي، ملف استقرار أسواق النفط.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق، عادل عبدالمهدي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وأكد الاتصال الهاتفي، على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.

وبحلول الساعة 7:26 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 60.87 دولار للبرميل، فيما استقر سعر عقود خام "نايمكس" تسليم أكتوبر/تشرين الأول عند 56.26 دولار للبرميل.

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