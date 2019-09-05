أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسواق تتخلى عن احتمالية 100% لخفض الفائدة الأمريكية هذا الشهر

Google+ Print

من: أحمد شوقي

مباشر: تخلى المستثمرون عن احتمالية 100 بالمائة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول الجاري مع البيانات الاقتصادية والتطورات التجارية الإيجابية.

وكان البنك المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في يوليو/تموز الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وأظهر مؤشر "سي.إم.إي" الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الخميس، أن الأسواق ترى احتمالية 95.8 بالمائة لقيام البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

كما يرى المستثمرون احتمالية 4.2 بالمائة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة في الشهر الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، كان هناك احتمالية 100 بالمائة لخفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده  يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

لكن هذه الاحتمالات تراجعت مع البيانات الاقتصادية الإيجابية حيث أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر من التوقعات.

بالإضافة إلى ارتفاع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات ليصل لأعلى مستوى في 3 أشهر.

كما أن التطورات التجارية الإيجابية ساهمت أيضاً في تقليص توقعات خفض الفائدة، بعد أن أعلنت الصين اتفاقها مع الولايات المتحدة على عقد محادثات تجارية في الشهر المقبل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي

الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي