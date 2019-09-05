الأسواق تتخلى عن احتمالية 100% لخفض الفائدة الأمريكية هذا الشهر

من: أحمد شوقي

مباشر: تخلى المستثمرون عن احتمالية 100 بالمائة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول الجاري مع البيانات الاقتصادية والتطورات التجارية الإيجابية.

وكان البنك المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في يوليو/تموز الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وأظهر مؤشر "سي.إم.إي" الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الخميس، أن الأسواق ترى احتمالية 95.8 بالمائة لقيام البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

كما يرى المستثمرون احتمالية 4.2 بالمائة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة في الشهر الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، كان هناك احتمالية 100 بالمائة لخفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

لكن هذه الاحتمالات تراجعت مع البيانات الاقتصادية الإيجابية حيث أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر من التوقعات.

بالإضافة إلى ارتفاع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات ليصل لأعلى مستوى في 3 أشهر.

كما أن التطورات التجارية الإيجابية ساهمت أيضاً في تقليص توقعات خفض الفائدة، بعد أن أعلنت الصين اتفاقها مع الولايات المتحدة على عقد محادثات تجارية في الشهر المقبل.