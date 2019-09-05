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مؤسس أكبر صندوق تحوط بالعالم يرى احتمالية 25%لركود الاقتصاد الأمريكي

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مؤسس أكبر صندوق تحوط بالعالم يرى احتمالية 25%لركود الاقتصاد الأمريكي مؤسس أكبر صندوق تحوط بالعالم يرى احتمالية 25%لركود الاقتصاد الأمريكي

مباشر: قال "راي داليو"مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم إن هناك فرصة بنسبة 25 بالمائة لحدوث ركود اقتصادي الولايات المتحدة خلال العامين الجاري والمقبل.

وأضاف الملياردير الأمريكي في مقابلة مع "بلومبرج" اليوم الخميس: "يتعين على الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان مواجهة حقيقة أنه عندما يأتي الركود المقبل.

وأوصى "داليو" الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة ببطء ربما بمقدار 25 نقطة أساس دون إعطاء فترة زمنية محددة ذلك.

وتتزايد التوقعات بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة في الشهر الجاري بعد أن قام بأول عملية خفض منذ الأزمة المالية العالمية في يوليو/تموز الماضي.

وصف رئيس الفيدرالي جيروم باول خفض الاجتماع الماضي بأنه "تعديل منتصف الدورة" وليس بداية لسلسلة طويلة من تخفيضات الفائدة.

وأوضح مؤسس "بريدج ووتر أسوشيتس" أن التقاء العوامل في الوقت الحالي وهى تأثير البنوك المركزية والفجوة بين الأغنياء والفقراء والانتخابات الأمريكية والتأثير المتزايد للصين، يجب أخذها في الاعتبار عند دراسة إمكانية وجود ركود اقتصادي.

ووسط هذه المخاوف أعرب "داليو" عن عدم قلقه من تأثير البريكست على الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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