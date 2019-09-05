تغير وحيد بحصص كبار ملاك السوق السعودي
الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" تغيرا وحيدا بحصص كبار الملاك ممن يملكون 5 بالمائة فأكثر بالشركات المدرجة خلال تسوية تعاملات جلسة الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر/أيلول الجاري.
وكان التغير من نصيب صندوق سدكو كابيتال ريت والذي شهد تخفيض حصة الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية بنسبة 0.06 بالمائة.
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