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محدث.. أسعار النفط تقلص مكاسبها عند التسوية بعد المخزونات الأمريكية

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محدث.. أسعار النفط تقلص مكاسبها عند التسوية بعد المخزونات الأمريكية محدث.. أسعار النفط تقلص مكاسبها عند التسوية بعد المخزونات الأمريكية

مباشر: قلصت النفط مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت باكثر من 2% عقب الإفصاح عن بيانات المخزونات والإنتاج في الولايات المتحدة.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات كما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

فيما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط من أعلى مستوى في تاريخه ليسجل 12.400 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، مقارنة مع 12.500 مليون برميل يومياًَ في الأسبوع السابق له.

كما تلقت أسعار الخام الدعم مع اتفاق الولايات المتحدة والصين على عقد محادثات تجارية في الشهر المقبل.

رغم ذلك، عززت كل من أوبك وروسيا الإنتاج النفطي في أغسطس/آب الماضي وفقًا لمسح أجرته وكالة  "رويترز" وأرقام وزارة الطاقة الروسية.

وتعاني أسعار الخام من تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة وسط القلق حيال الأوضاع التجارية ومخاوف تباطؤ الطلب.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.07 بالمائة مُسجلاً 56.30 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند 57.76 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.8 بالمائة إلى 61.18 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 62.40 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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