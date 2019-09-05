أبو الغيط: إقرار قواعد منطقة التجارة العربية الحرة "قريباً"

القاهرة - مباشر: أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الدول العربية شارفت على إتمام الاتفاق حول إقرار القواعد الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة.

وقال أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس :"أنه بعد أكثر من 18 عاماً من التفاوض حول قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. شارفنا على الانتهاء من الاتفاق وإقرار القواعد التي كانت محل خلاف لسنوات طويلة ليكتمل بذلك ركناً أساسياً من أركان المنطقة"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أبوالغيط: "أن مسيرة التكامل الاقتصادي العربي شهدت تطورات إيجابية منذ دورة المجلس الماضي وتستحق الاشادة والوقوف عندها".

ودعا أبو الغيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، إلى مواصلة المتابعة الدقيقة لأوضاع الاقتصاد الفلسطيني واتخاذ الإجراءات الملائمة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة له.

وقال: "جميعُنا يدرك تماماً أن منظومة العمل العربي المشترك تمكنت، منذ نشأتها، من وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات والتوصل إلى اتفاقيات ومعاهدات كان من شأن تنفيذها النهوض بمُجمل الأوضاع العربية، غير أن العمل العربي المشترك اصطدم بجدار التنفيذ، الذي بات في تصاعد مستمر حتى أصبح حائلاً دون استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت".

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