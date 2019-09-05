أخبار عاجلة

ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث..رئيس وزراء السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

Google+ Print
محدث..رئيس وزراء السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة محدث..رئيس وزراء السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

مباشر: أعلن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، في مؤتمر صحفي، تشكيل السودانية الجديدة، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وأعلن عبد الله حمدوك تشكيل الحكومة الجديدة الانتقالية كالتالي:

أسماء محمد عبد الله وزارة الخارجية
إنتصار الزين صغيرون وزارة التعليم العالى
نصر الدين عبد البارى وزارة العدل
إبراهيم أحمد البدوى وزارة المالية
أكرم على التوم وزارة الصحة
محمد الأمين التوم وزارة التربية والتعليم
عادل إبراهيم وزارة الطاقة والتعدين
ياسر عباس محمد على وزارة الرى والموارد المائية
عيسى عثمان شريف وزارة الزراعة
لينا الشيخ محجوب وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
يوسف آدم الضى وزارة الحكم الإتحادى
عمر مانيس وزارة مجلس الوزراء
نصر الدين مفرح وزارة الشئون الدينية والأوقاف
ولاء عصام البوشى وزارة الشباب والرياضة
مدنى عباس مدنى زارة الصناعة والتجارة
- فيصل محمد صالح وزارة الثقافة والإعلام
الفريق أول جمال عمر وزارة الدفاع
الفريق شرطة الطريفى إدريس وزارة الداخلية

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن وزارتى الثروة الحيوانية والبنى التحتيه سيتم الإعلان عنهما فى وقت لاحق.

وفي 27 أغسطس/آب، تسلم رئيس وزراء السودان الجديد عبد الله حمدوك قائمة بـ49 مرشحاً للحكومة.

وذكر مكتب رئیس الوزراء، في وقت سابق، أن حمدوك طلب من الأطراف السودانية المعنیة بالملف الحكومي مھلة تتراوح بین 48 ساعة و72 ساعة لتقديم تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 3 سبتمبر /أيلول الجاري، أشار تقرير، إلى أن رئيس الحكومة الجديد لدولة السودان، عبد الله حمدوك، اختار 14 وزيراً، لتشكيل حكومته.

ترشيحات

السيرة الذاتية لـ"حمدوك" المرشح لتولي رئاسة الحكومة السودانية محدث.."حمدوك" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لحكومة السودان

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إيران تمسك عنق لبنان.. والحكومة "شاهد ما شافش حاجة"

إيران تمسك عنق لبنان.. والحكومة "شاهد ما شافش حاجة"

بالصور.. وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية

بالصور.. وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية

موجز الاخبار | الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة و وزراء البترول و الكهرباء و المالية

موجز الاخبار | الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة و وزراء البترول و الكهرباء و المالية

لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تنعقد بحضور وفدي الحكومة اليمنية وأنصار الله

لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تنعقد بحضور وفدي الحكومة اليمنية وأنصار الله