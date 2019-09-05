محدث..رئيس وزراء السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

مباشر: أعلن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، في مؤتمر صحفي، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وأعلن عبد الله حمدوك تشكيل الحكومة الجديدة الانتقالية كالتالي:

أسماء محمد عبد الله وزارة الخارجية

إنتصار الزين صغيرون وزارة التعليم العالى

نصر الدين عبد البارى وزارة العدل

إبراهيم أحمد البدوى وزارة المالية

أكرم على التوم وزارة الصحة

محمد الأمين التوم وزارة التربية والتعليم

عادل إبراهيم وزارة الطاقة والتعدين

ياسر عباس محمد على وزارة الرى والموارد المائية

عيسى عثمان شريف وزارة الزراعة

لينا الشيخ محجوب وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

يوسف آدم الضى وزارة الحكم الإتحادى

عمر مانيس وزارة مجلس الوزراء

نصر الدين مفرح وزارة الشئون الدينية والأوقاف

ولاء عصام البوشى وزارة الشباب والرياضة

مدنى عباس مدنى زارة الصناعة والتجارة

- فيصل محمد صالح وزارة الثقافة والإعلام

الفريق أول جمال عمر وزارة الدفاع

الفريق شرطة الطريفى إدريس وزارة الداخلية

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن وزارتى الثروة الحيوانية والبنى التحتيه سيتم الإعلان عنهما فى وقت لاحق.

وفي 27 أغسطس/آب، تسلم رئيس وزراء السودان الجديد عبد الله حمدوك قائمة بـ49 مرشحاً للحكومة.

وذكر مكتب رئیس الوزراء، في وقت سابق، أن حمدوك طلب من الأطراف السودانية المعنیة بالملف الحكومي مھلة تتراوح بین 48 ساعة و72 ساعة لتقديم تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 3 سبتمبر /أيلول الجاري، أشار تقرير، إلى أن رئيس الحكومة الجديد لدولة السودان، عبد الله حمدوك، اختار 14 وزيراً، لتشكيل حكومته.

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