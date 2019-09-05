بعد بيان البيت الأبيض "الحاسم"... ولي العهد السعودي يتصل هاتفيا برئيس وزراء العراق

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سمو #ولي_العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.#واس pic.twitter.com/LgioyXnfKA — واس (@spagov) September 5, 2019

الأنباء السعودية "واس" بيانا قالت فيه إن "ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، تحدث خلاله في بحث العلاقات بين البلدين".

وتابع قائلا "في الاتصال الهاتفي تم مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين السعودية والعراق".

ومضى بقوله "تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك، بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط".

​وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بحث مع ولي العهد السعودي، استقرار أسواق النفط.

قال البيت الأبيض في بيان "ناقثش الطرفان أهمية الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية، والتهديد المتزايد لإيران، وزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، وأهمية قضايا حقوق الإنسان".

هذا وفي وقت سابق، دعا ترامب علنا المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاج النفط من أجل منع ارتفاع أسعاره.

© REUTERS / Kevin Lamarque

وتراجعت أسعار النفط، قبل أيام، بعد بدء سريان رسوم استيراد جديدة فرضتها الولايات المتحدة والصين، مما أجج المخاوف من وقوع مزيد من الضرر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 59 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 58.66 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 58.10 دولار خلال اليوم.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا إلى 54.77 دولار للبرميل، وكانت المعاملات هزيلة بسبب عطلة يوم العمال الأمريكي.

وبدأت الولايات المتحدة فرض رسوم تبلغ 15 بالمئة على تشكيلة من السلع الصينية، أمس الأحد، تشمل الأحذية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون، مع فرض الصين رسوما جديدة على الخام الأمريكي، في أحدث تصعيد لحربهما التجارية.

وفرضت الصين رسوما خمسة بالمئة على الخام الأمريكي هي المرة الأولى، التي يُستهدف فيها الوقود منذ شرع أكبر اقتصادين في العالم في حربهما التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.