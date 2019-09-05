ارتفاع عوائد السندات العالمية مع التفاؤل بشأن التجارة

مباشر: ارتفعت عوائد سندات الخزانة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع عودة المحادثات التجارية مما قلق من رغبة المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الديون الحكومية.

وأعلنت وزارة التجارة في الصين إجراء محادثات هاتفية مع الولايات المتحدة تم الاتفاق خلالها على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما ساعد تحسن البيانات في سوق الوظائف وقطاع الخدمات بالولايات المتحدة على التخلص من المخاوف من أن عدم اليقين التجاري قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.

وعلى الصعيد السياسي، فإن نجاح البرلمان البريطاني في منع البريكست دون اتفاق أدى إلي هدوء المخاوف السياسية وبالتالي الابتعاد عن السندات الحكومية.

وتوجد علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية.

وبحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.564 بالمائة.

وصعد العائد على ديون الحكومية الأمريكية لآجل عامين إلى 1.554 بالمائة، كما راتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاماً لمستوى 2.025 بالمائة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى -0.593 بالمائة.

كما زاد العائد على السندات البريطانية مستحقة السداد بعد 10 سنوات إلى 1.1072 بالمائة.