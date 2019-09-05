شيلر: أسعار المنازل الأمريكية قد تبدأ في الهبوط

مباشر: قال الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل روبرت شيلر إنه لن يكون مندهشاً على الإطلاق إذا بدأت أسعار المنازل الأمريكية في الهبوط.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل في تعليقات مع تليفزيون بلومبرج، اليوم الخميس، إن السوق يشير إلى أن أسعار المنازل آخذة في التراجع في المستقبل القريب.

وبحسب بيانات صادرة عن مؤشر "ستاندرد آند بورز - كايس شيلر"، ارتفعت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنحو 2.1 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، مسجلة أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2012.

وأوضح شيلر أن أسعار المنازل المعدلة وفقاً للتضخم قد أصبحت مسطحة بالفعل.

وشهد سوق المنازل حالة من التباطؤ بشكل عام في الآونة الأخيرة، حيث تشير إحصاءات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة تراجعت بشكل مفاجئ في يوليو/تموز الماضي ليكون أول هبوط في ثلاثة أشهر.

كما هطبت مبيعات المنازل الجديدة بنحو 13 بالمائة خلال يوليو/تموز، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الرسمية.