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اليمن... المجلس الانتقالي يعلن سعيه لإقامة دولة جنوبية بنظام الأقاليم

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اليمن... المجلس الانتقالي يعلن سعيه لإقامة دولة جنوبية بنظام الأقاليم اليمن... المجلس الانتقالي يعلن سعيه لإقامة دولة جنوبية بنظام الأقاليم

القاهرة - سبوتنيك. وقال ابن بريك، خلال فعالية جماهيرية دعا إليها المجلس، بعنوان "الوفاء للإمارات" في العاصمة المؤقتة عدن "المجلس الانتقالي يسعى في نهاية المطاف لتحقيق حلم شعب الجنوب في إقامة فدرالية حديثة، ونؤكد لكم أنه ضمن أدبياتنا ورؤانا المعمدة بدم الشهداء".

وأضاف "سنشكل دولة النظام والقانون والعدل من خلال قيام الأقاليم للمحافظات الجنوبية".

وجدد تأكيد "الموقف الثابت إلى جانب شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومع التحالف العربي، وموقفنا من مكافحة الإرهاب".

وأكد القيادي ابن بريك، "الوقوف إلى جانب التحالف والرئيس الشرعي في خندق واحد لمواجهة المشروع الفارسي وتنفيذ المشروع العربي بعيدا عن أمراء الحرب الفاسدين وتحقيق الأهداف التي من أجلها جاء التحالف".

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي، الاستعداد لدعم ومساندة قوى شمال اليمن، في مواجهة جماعة "أنصار الله".

وقال "إلى أشقائنا في الشمال نحن دعاة سلام ونمد أيدينا إليكم مع قوات التحالف العربي لتقديم أوجه الدعم المعنوي والعسكري من أجل الخلاص من هيمنة العصابات الموتورة التي أعطت ولاءها لإيران وقوى إقليمية أخرى في المنطقة".

وثمن ابن بريك دور التحالف العربي في اليمن، بالقول "نوجه من هذه الوقفة رسالة إلى شعوب قوات التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية ودولة الإمارات، وقوفكم معنا سيظل دينا في أعناق شعب الجنوب لرد هذا الجميل".

وتابع "سنكون ثابتين في موقفنا في الماضي والحاضر والمستقبل، وأن قيادة المجلس الانتقالي تهدف، وقوتها من هذا الشعب، لقيادة السفينة إلى بر الأمان".

وحيا ابن بريك المشاركين في الفعالية، معتبرا حضورهم تعبيرا عن الوفاء للتحالف العربي.

SputnikNews

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