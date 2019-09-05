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محدث..الذهب يتهاوى 35 دولاراً مسجلاً أكبر خسائر يومية بـ3 سنوات

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محدث..الذهب يتهاوى 35 دولاراً مسجلاً أكبر خسائر يومية بـ3 سنوات محدث..الذهب يتهاوى 35 دولاراً مسجلاً أكبر خسائر يومية بـ3 سنوات

مباشر: تراجعت  الذهب نحو 35 دولاراً عند التسوية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل أكبر خسائر يومية في 3 سنوات مع مكاسب الأسهم الأمريكية وعقب بيانات اقتصادية.

وجاءت خسائر الذهب مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث صعد "داو جونز" بأكثر من 400 نقطة على خلفية التطورات التجارية الإيجابية.

وصرحت وزارة التجارة في الصين بأن فريقاً تجارياً لديها سيعقد محادثات مع شركائهم من الولايات المتحدة في منتصف الشهر الجاري، من أجل الاستعداد لعقد مباحثات عالية المستوى في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن خلال فترات التوترات التجارية، وانتشار مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لكن المستثمرين يتجهون لأسواق الأصول الخطرة مع هدوء الأوضاع والتفاؤل الإيجابي.

كما تعرض المعدن للضغط مع بيانات اقتصادية إيجابية اليوم بأن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 195 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي لسوق العمل كما أن طلبات إعانة البطالة الجديدة شهدت ارتفاعاً محدوداً في الأسبوع الماضي.

كما ارتفع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وصعدت طلبيات المصانع الأمريكية خلال يوليو/تموز.

وعند التسوية/ هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 2.2 بالمائة أو ما يعادل 34.90 دولار ليهبط إلى 1525.50 دولار للأوقية مسجلاً أكبر خسائر يومية من حيث القيمة الدولارية منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 2 بالمائة أو 33.13 دولار مُسجلاً 1519.41 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.417.

مباشر (اقتصاد)

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