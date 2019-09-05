وكالة: مؤتمر صحفي مرتقب لإعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

مباشر: أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عن مؤتمر صحفي مرتقب لإعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.

وقالت الوكالة السودانية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية".

وفي 27 أغسطس/آب، تسلم رئيس وزراء السودان الجديد عبد الله حمدوك قائمة بـ49 مرشحاً للحكومة.

وذكر مكتب رئیس الوزراء، في وقت سابق، أن حمدوك طلب من الأطراف السودانية المعنیة بالملف الحكومي مھلة تتراوح بین 48 ساعة و72 ساعة لتقديم تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 3 سبتمبر /أيلول الجاري، أشار تقرير، إلى أن رئيس الحكومة الجديد لدولة السودان، عبد الله حمدوك، اختار 14 وزيراً، لتشكيل حكومته.

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