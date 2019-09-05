احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يتراجع مليار دولار في أسبوع

مباشر: يواصل احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا اتجاهه الهابط في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وذلك بانخفاض يتجاوز مليار دولار.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، اليوم الخميس، أن إجمالي احتياطي البنك من النقد الأجنبي تراجع إلى 75.796 مليار دولار بنهاية الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس/آب الماضي مقارنة مع 76.826 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك أن احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا قد تراجع بنحو 1.03 مليار دولار في أسبوع، مستكملاً سلسلة من الهبوط المتتالي التي بدأها في وقت مبكر من الشهر الماضي.

وبالنسبة لاحتياطيات البنك من الذهب، فارتفع إلى 25.709 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي مقابل 24.708 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق بإجمالي احتياطات المركزي التركي (والتي تضم النقد الأجنبي والذهب)، بلغت 101.505 مليار دولار في الأسبوع المنقضي مقابل 101.534 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

وعلى أساس سنوي، فإن إجمالي احتياطات البنك من النقد الأجنبي والذهب كانت أعلى بنحو 14.24 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي عندما كان الاحتياطي يبلغ 88.849 مليار دولار.

وبحلول الساعة 2:34 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 5.6924 ليرة.