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"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية

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"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية "أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر حساب مركزها الإعلامي في "تويتر"، إنها نفذت عملية هجومية على مواقع لقوات يمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير.

وأضافت بأن العملية أسفرت عن السيطرة على عدد من المواقع قبالة المنفذ، وتكبيد حاميتها خسائر في الأرواح.

وأشارت إلى تنفيذ عملية إغارة على مواقع في مجازة الشرقية بعسير، وشن عملية مماثلة قبالة الدائر في قطاع جيزان، أوقعتا قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين.

وذكرت "أنصار الله" أن مقاتليها قنصوا جنديا سعوديا خلال عملية في جبل ملحمة بجيزان.

واستكمل الجيش اليمني السيطرة على منفذ علب الحدودي الذي يبعد عن ظهران الجنوب في عسير نحو 15 كم، عقب معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" في 5 ديسمبر عام 2016.

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