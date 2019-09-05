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موقع: وزير خارجية أمريكا حذر لبنان من ضربة إسرائيلية وشيكة بدعم أمريكي

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زعم الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "حذر لبنان، أمس الأربعاء، من أن إسرائيل تعلم بأمر مصنع الصواريخ الثاني العائد إلى حزب الله اللبناني، وتستعد لضربه". 

© Sputnik . Kirill Kalinnikov

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن بومبيو وجه الرسالة الطارئة إلى نظيره اللبناني، جبران باسيل، مباشرة، بدلا من القنوات العادية عبر السفارة الأمريكية في بيروت، وبدعوى أن باسيل على علاقة وثيقة بـ"حزب الله".

وادعى الموقع العبري أن بومبيو قال إن الاستخبارات الإسرائيلية لديها دراية بأن إيران وحزب الله يبنيان مصنعا ثانيا أكثر أهمية في لبنان لإيواء مشروع تحديث "الصواريخ الدقيقة"، وفقاً لما كتبه. 

وأشار الموقع العبري إلى أن بومبيو أصدر تعليماته إلى لبنان بتفكيك المصنع الثاني دون أي تأخير، بدعوى وجود استعدادات إسرائيل لتدميره، مشددا على أن إسرائيل ستتحرك بدعم أمريكي كامل، بصرف النظر عن تداعيات العملية. 

وأوضح الموقع العبري أن بومبيو لم يحدد مكان مصنع "الصواريخ الدقيقة" الثاني، وذلك بالتوازي مع نشر الجيش الإسرائيلي لبطاريات "القبة الحديدية" على الحدود اللبنانية والسورية.

SputnikNews

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