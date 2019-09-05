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الجامعة العربية تبحث سبل إنشاء مصرف عربي للتنمية وإعادة الأعمار

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الجامعة العربية تبحث سبل إنشاء مصرف عربي للتنمية وإعادة الأعمار الجامعة العربية تبحث سبل إنشاء مصرف عربي للتنمية وإعادة الأعمار

مباشر: عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية (الاقتصادية والاجتماعية)،اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة لبنان ومشاركة الدول الأعضاء في اللجنة.

وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة، السفير كمال حسن، على هامش الاجتماع، أن اللجنة ناقشت كيفية تنفيذ مقترح الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس القمة العربية التنموية أمام قمة بيروت التنموية بإنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".

ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية، في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت ببيروت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أبرز بنود جدول الأعمال الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة العربية المقبلة والتي ستعقد في مارس 2020، بالإضافة إلى تثمين جهود الدولة في الاهتمام بالطفولة وبناء أجيال عربية واعية وقادرة على قيادة المستقبل، وفقاً لوكالة "وام".

وشملت بنود اللجنة الاجتماعية مبادرات ومشاريع مختلفة تعنى بالمرأة وأصحاب الهمم والمسنين، إلى جانب مناقشة التعاون العربي الدولي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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مباشر (اقتصاد)

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