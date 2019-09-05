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السعودية تسعى لتعزيز الاستثمارات التقنية بالسوق المحلي..بشراكة أمريكية

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السعودية تسعى لتعزيز الاستثمارات التقنية بالسوق المحلي..بشراكة أمريكية السعودية تسعى لتعزيز الاستثمارات التقنية بالسوق المحلي..بشراكة أمريكية

الرياض-مباشر: بحث المملكة العربية مع الولايات المتحدة تعزيز الاستثمارات التقنية في السوق المحلي.

وناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبد الله بن عامر السواحة، اليوم الخميس، مع وفد رفيع المستوى من هيئة الاتصالات الفيدرالية وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية، قضايا التعاون الرقمي بين البلدين وسبل تحفيز الاستثمارات التقنية في السوق المحلي.

وأشارت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن الوفد الأمريكي ضم رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية، أجت باي، يرافقه عدد من المسؤولين.

وتبادل الجانبان، خبرات البلدين في مجال التحول الرقمي، وتحفيز جميع الممكنات للوصول إلى مجتمعات رقمية عبر تهيئة البنية الرقمية الداعمة للتقنيات الحديثة وتعزيز استخدام تطبيقاتها.

كما تضمن اللقاء نقاشًا حول قضايا الاقتصاد الرقمي ودور الشبكات والتقنيات الحديثة في دعم التوسع في الخدمات الحكومية، وزيادة الوصول إلى آفاق أوسع تخدم مسيرة التحول الرقمي، إضافة إلى الدور المهم في تنمية القدرات الرقمية لدى الطاقات الشبابية.

ترشيحات

توضيح من العمل السعودية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ"نطاقات" "بلاك روك" تفتتح مكتباً في السعودية أرامكو السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة بمصفاة صينية

 

مباشر (اقتصاد)

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