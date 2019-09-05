أخبار عاجلة

المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج استبدال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة.. عمرو أديب: مستغرب موقف الناس -
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي -
عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مسؤول عراقي يكشف قدوم قوة أمريكية كبيرة من الأردن إلى قاعدة "عين الأسد"

Google+ Print
مسؤول عراقي يكشف قدوم قوة أمريكية كبيرة من الأردن إلى قاعدة "عين الأسد" مسؤول عراقي يكشف قدوم قوة أمريكية كبيرة من الأردن إلى قاعدة "عين الأسد"

وقال المصدر إن "رتلا أمريكيا مكونا من 108 شاحنات تحمل معدات عسكرية متنوعة تحرك من الأراضي الأردنية ووصل إلى منفذ طربيل الحدودي مع العراق في طريقه إلى قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار"، كما نقلت وكالة "السومرية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الرتل بصحبة شركة أمنية تدعى (مملكة الطاووس) وتزامن وصوله إلى المناطق الغربية مع تحليق طيران أمريكي كثيف لتأمين الرتل"، مبينا أن "عملية نقل هذه المعدات العسكرية الأمريكية من الأراضي الأردنية باتجاه قاعدة "عين الأسد" الجوية غير واضحة المعالم".

وتابع المصدر أن "القيادات الأمنية المشرفة على القاطع الغربي للمحافظة ليس لديها أية معلومات بشان نقل تلك المعدات والخطوات بهذا الشأن تبدو غير معلومة الأهداف".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة