باريس: زيارة محتملة لوزير الخارجية إلى السودان

قالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول، على صفحة موقع الخارجية الالكتروني رداً على سؤال أحد الصحافيين عن هدف زيارة لودريان إلى الخرطوم "زيارة محتملة للوزير لهذا البلد سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وتابعت "التطورات الأخيرة في السودان تشجعنا وذلك بعد تسمية رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك والإعلان المقبل عن حكومة مدنية".

هذا وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قبل ذلك، دعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة فرنسا، ما تعتبر أول دعوة توجه له من دولة أوروبية.

هذا واعتمد اليوم الخميس، المجلس السيادي في السودان، 19 وزيرا في الحكومة الانتقالية برئاسية ، عبد الله حمدوك، لتكون بذلك أول حكومة منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.

ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، الشهر الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا. وكان من المقرر بحسب الوثيقة، تعيين وزراء الحكومة في 28 من الشهر الماضي آب/أغسطس، وأن يؤدوا القسم في 31 من الشهر نفسه.