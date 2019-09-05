إنتاج النفط الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى بالتاريخ

مباشر: تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من أعلى مستوى في التاريخ خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مع زيادة مليون برميل يومياً تقريباً في الواردات الأمريكية من الخام.

وكشفت التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن إنتاج النفط بالولايات المتحدة انخفض بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليسجل 12.400 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/آب الماضي.

وكان الإنتاج الأمريكي من النفط سجل مستوى قياسي في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الماضي على صعيد الأرقام الأسبوعية.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن صافي واردات النفط في الولايات المتحدة شهد زيادة قوية في أواخر الشهر الماضي مع صعود يحوم حول مليون برميل يومياً في الواردات الأمريكية وارتفاع محدود بالصادرات.

وسجل صافي واردات النفط الأمريكي 3.843 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي وهو أعلى بنحو 934 ألف برميل يومياً عن مستويات الأسبوع السابق له.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع قدره 976 ألف برميل يومياً في واردات الولايات المتحدة من النفط في الأسبوع الماضي مسجلة 6.904 مليون برميل يومياً.

في حين أن الصادرات الأمريكية من النفط شهدت زيادة بنحو 42 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنقضي لتصعد إلى 3.061 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لمخزونات الولايات المتحدة النفطية، فتراجعت بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ومقارنة مع التوقعات البالغة 2.4 مليون برميل في الاتجاه الهبوطي.

كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط بنحو 1.5 مليون برميل.

وبحلول الساعة 3:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بأكثر من 2.2 بالمائة ليصل إلى 62.06 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة تزيد عن 2 بالمائة إلى 57.41 دولار للبرميل.