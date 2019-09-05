محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لأعلى مستوى في شهر

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات تجارية وسياسية إيجابية.

وارتفعت أسهم السيارات بأكثر من 3 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، بينما كان قطاع الرعاية الصحية الأسوأ أداءً حيث تراجع بنحو 0.8 بالمائة.

وأعلنت وزارة التجارة في الصين اليوم أن المفاوضين لديها ومن الولايات المتحدة عقدا محادثة هاتفية اليوم واتفقا على الالتقاء في بداية الشهر المقبل لإجراء جولة جديدة من المباحثات.

وعلى صعيد تطورات البريكست، وافق أمس 327 صوتاً في البرلمان البريطاني مقابل 299 صوتاً معارضاً على عدم إتمام البريكست دون اتفاق.

وتمكنت إيطاليا من إنهاء الاضطرابات السياسية التي عاشتها مؤخراً، بعدما كشف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عن مجلس وزرائه الجديد أمس، وذلك عبر توحيد تحالف بين حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي يسار الوسط.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية انخفضت طلبيات المصانع الألمانية خلال يوليو/تموز بأكثر من توقعات المحللين.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 385.9 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.1 بالمائة عند 5593.3 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 7271 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.8 بالمائة عند 12126.7 نقطة.

وبحلول الساعة 4:04 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1040 دولار.