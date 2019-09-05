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قوات التحالف ترد على تقرير الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن

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قوات التحالف ترد على تقرير الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن قوات التحالف ترد على تقرير الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن

الرياض - مباشر: أصدرت قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة رداً على تقرير الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.

وقالت قوات التحالف، اليوم الخميس، إنها اطلعت على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن، الذي أعلن عنه في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي بن صالح المالكي، إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018.

وتابع، حيث سبق للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام.

وقال المالكي، أن ذلك أفقد التقرير الموضوعية والحيادية، حيث جاء تقرير الفريق مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة.

ولفت المالكي، إلى أن المراجعة الأولية للتقرير كشفت عن أنه يقوم على عدد من الافتراضات غير الصحيحة من قبل فريق الخبراء، مؤكدًا أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأكمل، كما أن التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات، كما أن التحالف تماشيا مع التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني يقدم مساعدات طوعية للمتأثرين من الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية التي اكتنفتها أخطاء غير مقصودة وفق ما ينتهي إليه التحقق من عملياته العسكرية محل الادعاء.

وألمح، إلى أن التحالف مستمر في الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير.

وأكد، أن التحالف مستمر في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم بتحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة.      

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