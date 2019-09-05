غداً.. "سامسونج" تطرح هاتفها "جلاكسي فولد"

مباشر: أعلنت شركة "سامسونج" أن هاتفها القابل للطي "جلاكس فولد" سيكون متاحاً بداية من غداً الجمعة في كوريا الجنوبية.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية العاملة في قطاع تصنيع الهواتف الذكية، اليوم الخميس، إن الهاتف الجديد سيكون متاحاً في ألمانيا وفرنسا وسنغافورة وبريطانيا بدءًا من 18 سبتمبر/آيلول.

ومع ذلك لم تعلن "سامسونج" حتى الآن عن موعد إصدار الهاتف في الولايات المتحدة.

وأكدت "ساسمونج" أن هاتفها الجديد في دولة سنغافورة سيعمل بنظام الجيل الرابع في شبكة الإنترنت، وأن سعره سيكون 2232 دولار.

أما "جلاكسي فولد" الذي لا يدعم نظام شبكة الجيل الخامس في أوروبا فمن المقرر بيعه عند سعر 2000 يورو (2204 دولار)، أما طراز الهاتف الذي يدعم ذلك النظام فمن المقرر أن يُباع بسعر 2100 يورو وسيكون متاحاً في ألمانيا.

وهاتف "سامسونج" الجديد سيُطرح باللونين الأسود والفضي.

وكانت شركة سامسونج تخطط لبيع هاتفها الجديد "جلاكسي فولد" قبل ذلك التوقيت، ولكن بعدما منحت عينات من هاتفها إلى مجموعة من المستخدمين على سبيل التجربة في أبريل/نيسان الماضي اكشفت وجود مشاكل في الشاشة تتسبب في انقطاع الاتصال عنها، وقررت تأجيل الطرح.