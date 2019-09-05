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السلطات المغربية تفكك خلية إرهابية موالية لـ"داعش"

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نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب، أنه تم، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" مكونة من خمسة متطرفين.

وأصدرت الداخلية المغربية بيانا قالت فيه إن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم، تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، ويمارسون نشاطهم بين مدينتي بركان والناظور.

© AP Photo / STR

وأوضحت الوزارة أن أفراد الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات داعش في منطقة الساحل جنوب الصحراء، كما خططت الخلية الداعشية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب، ولم تكشف الوزارة طبيعة هذه المواقع أو أسماءها.

وكشفت الداخلية عن أن "زعيم هذه الخلية الإرهابية استطاع اكتساب مؤهلات في مجال المتفجرات في أفق اقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أصدر عفوا عن مجموعة من السجناء بمناسبة عيد الأضحى.

وخلافا للمتوقع لم يشمل العفو الملكي أي من معتقلي "حراك الريف" الذي قاده ناصر الزفزافي المحكوم عليه بالسجن 20 عاما، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في منطقة الريف شمال المغرب.

وقال بيان لوزارة العدل أنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك تفضل جلالة الملك فأصدر حفظه الله أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 350 شخصا".

SputnikNews

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