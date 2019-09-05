HMD تعيد إحياء هاتف نوكيا 2729 القابل للطي

أعلنت شركة (إتش إم دي) HMD اليوم الخميس عن إعادة إحياء هاتف جديد من هواتف نوكيا التي كانت تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم قبل نحو عشر سنوات، وهو هاتف (نوكيا 2720) Nokia 2720 القابل للطي.

وبدأت الشركة الفنلندية؛ منذ الحصول على حقوق العلامة التجارية لهواتف نوكيا قبل نحو 3 سنوات، في إعادة إحياء هواتف نوكيا التقليدية، فأطلقت في عام 2017 إصدارًا جديدًا من هاتف نوكيا 3310، ثم أطلقت في عام 2018 إصدارًا جديدًا من هاتف نوكيا 8110، والآن جاء دور هاتف نوكيا 2720.

وينتمي هاتف نوكيا 2720 الجديد إلى ما تسميه إتش إم دي سلسلة (أصول نوكيا) Nokia Originals، وهو يقدم تصميمًا أفضل، وشاشة أكبر بقياس 2.8 بوصات، بالإضافة إلى بعض المزايا الجديدة.

وبرمجيًا يعمل هاتف نوكيا 2720 الجديد بنظام التشغيل (كايو أو إس) KaiOS – التابع لشركة إتش إم دي – الذي يعد نسخة محسنة من أنظمة هواتف نوكيا التقليدية، إذ يتضمن تطبيقات شائعة، مثل محرك البحث جوجل، وخرائط جوجل، وتطبيق التراسل الفوري واتساب، وتطبيقات يوتيوب، وفيسبوك، وحتى مساعد جوجل الرقمي.

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وعلى غرار النسخة الأصلية من الهاتف، توجد شاشة خارجية صغيرة بقياس 1.3 بوصة تعرض هوية المتصل عند تلقي المكالمة، ويكفي أن يُفتح الهاتف ليُردَّ على المكالمة، ثم إنهائها بمجرد إغلاق الهاتف.

ويمتاز الهاتف الجديد ببطارية تكفي للعمل لمدة 27 يومًا من وضع الاستعداد، كما يمتاز بدعم شريحتي اتصال مع دعم الجيل الرابع LTE، كما يمكن استخدامه كنقطة وصول إلى شبكات واي فاي. وسوف يتوفر الهاتف باللونين الأسود، والرمادي في وقت لاحق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بسعر 89 يوروًا. ولكن الشركة لم تُعلن عن الدول التي سوف يُطرح فيها الهاتف.

وإلى جانب هاتف نوكيا 2720، أعلنت شركة إتش إم دي خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية IFA 2019 في العاصمة الألمانية برلين عن هاتف نوكيا 899، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف التقليدية، ولكنه يتميز بالمتانة، إذ يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68 الذي يؤهله للصمود تحت الماء بعمق 1 متر ولمدة 30 دقيقة، كما يدعم معيار MIL-STD-810G لأشياء، مثل: الرطوبة، وأشعة الشمس المباشرة، والضجيج، والضغط المنخفض، ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.

وتقول إتش إم دي: إن الهاتف صمد بعد إسقاطه من ارتفاع مترين على أرض خرسانية. ويمتاز الهاتف بأن بطاريته تسمح له بالعمل لمدة 43 ساعة للشحن الواحدة، وسوف يتوفر اعتبارًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بسعر 109 يورو.

هذا؛ وقد أعلنت الشركة الفنلندية أيضًا عن هاتف نوكيا 110، وهو نسخة محسنة عن هاتف نوكيا 105، مع دعم لقدرات الوسائط المتعددة. وسوف يتوفر في وقت لاحق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بسعر 18 يورو.